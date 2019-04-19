«Волиньгаз збут» на 35% зменшив ціну газу для комерційних споживачів новини компаній



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Протягом 2018 року до нових бізнес-клієнтів ТОВ «Волиньгаз збут» долучилось майже 70 підприємств і організацій

ТОВ «Волиньгаз збут» зменшив ціну природного газу для комерційних споживачів на 35%. Завдяки зменшенню ціни понад 1500 тис. бізнес-клієнтів ТОВ «Волиньгаз збут» отримали можливість заощадити витрати на енергоносії.

У жовтні 2018 року вартість природного газу для комерційних споживачів становила понад 14 тис. грн. за 1 тис. м. куб. (без врахування транспортних послуг та ПДВ). У квітні цього року ціна газу для бюджетних установ, підприємств, організацій менше 9 тис. грн. за 1 тис. куб. м.

Крім конкурентоспроможної ціни ТОВ «Волиньгаз збут» пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

«Серед комерційних клієнтів нашої компанії - бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери. Ми звикли працювати в умовах жорсткої відповідальності. Тому не маємо випадків коли школи, дитсадки, лікарні залишались без газу з вини постачальника», - зазначив директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Протягом 2018 року до нових бізнес-клієнтів ТОВ «Волиньгаз збут» долучилось майже 70 підприємств і організацій Волинської області. Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», постачання природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником і споживачем.

У свою чергу, ціну на газ для потреб побутових споживачів визначає та затверджує Кабінет Міністрів України.