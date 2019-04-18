«Нафтогаз» з 1 травня підвищить ціну на газ для населення



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Ціна підвищиться на 1,14 грн за куб. м

НАК «Нафтогаз України» з 1 травня підвищує оптову ціну газу для населення на 15%. В результаті такого підвищення роздрібна ціна газу зросте з 8,55 грн до 9,72 грн за куб.м, інформує «Житомиргаз Збут».

НАК «Нафтогаз України» надіслав на адресу ТОВ «Житомиргаз Збут» проект додаткової угоди до договору на поставку газу для населення, в якому c 1 травня 2019 року оптова ціна газу для побутових споживачів, без обліку транспортних складових збільшується з 7 482,61 до 8 621, 76 грн за тис куб. Це на 1 139,15 грн, або 15% вище діючої ціни. При цьому тарифи на транспортування і розподіл газу залишаються незмінними.

В результаті такого кроку державної газової монополії НАК «Нафтогаз України» роздрібна ціна газу для населення збільшиться до 9,72 грн за куб. м. Частка групи Нафтогаз в цій ціні виросте майже до 92% (зараз вона становить близько 90%).

Відзначимо, що ТОВ «Житомиргаз Збут» минулого місяця вже звертався до НАК «Нафтогаз України» з проханням зменшити ціну на газ для населення в зв'язку з триваючим зниженням цін на ринку газу. У відповідь Нафтогаз відмовився знижувати вартість газу.