Зниження price caps вигідно власникам енергоємних підприємств, але загрожує колапсом енергосистемі України



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«Феросплавники, для яких ціна електроенергії є ключовим фактором маржинальності бізнесу, домоглися свого»

Лобіювання зниження цінових обмежень (price caps) на оптовому ринку електричної енергії здійснюється в інтересах власників великих енергоємних підприємств і загрожує енергетичним колапсом в країні вже восени. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання «Delo.ua» «Коломойський отримав знижку».

У матеріалі повідомляється, що з 1 вересня тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зменшилися на 21 коп/кВт-год або на 10-11%, а з жовтня намічено ще одне зниження тарифів. Такому рішенню Нацкомісії з держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг передували протести працівників феросплавних і хімічних підприємств групи «Приват», які вимагали зниження тарифів, а також рішення судів за позовами компаній, що належать Ігорю Коломойському.

«У липні Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами. З 1 серпня він становив 312,14 грн/МВт-год, що на 10% менше попереднього. А на засіданні 30 серпня схвалила проект постанови про чергове зниження тарифу Укренерго з 1 вересня 2019 року. За 1 мегават-годину Укренерго буде отримувати 116,54 грн/МВт-год. Таким чином, феросплавники, для яких ціна електроенергії є ключовим фактором маржинальності бізнесу, домоглися свого», - повідомляє «Дело».

Однак нова влада продовжує шукати способи подальшого зниження вартості електроенергії для великих енергоємних промспоживачів, що знаходяться в приватній власності. Один з варіантів - зміна price caps (граничне обмеження ціни електроенергії) на внутрішньодобовому ринку - пропонується підвищити нічний price caps в межах 10%, а денний - знизити на 20%. Таким чином вдасться здешевити електроенергію для промисловості ще на 9%.

За інформацією видання, ця ідея викликала подив у представників генеруючих компаній і галузевих експертів, які підкреслюють, що рrice caps - це граничний цінов обмежувач, що покриває ціну вугілля в 1714 грн за тонну. Що вже нижче ціни реальних контрактів на імпорт вугілля з США, ПАР і Колумбії, хто вагається в діапазоні 1800-1900 грн за тонну. Зниження цінових обмежень може вже найближчим часом привести до енергетичного колапсу в країні, оскільки генеруючі компанії фактично будуть позбавлені можливості закуповувати вугілля.

«Ще більше зниження price caps на догоду власникам енергоємних галузей промисловості закономірно призведе до енергетичного колапсу вже восени», - констатують в матеріалі видання «Дело».

Нагадаємо, раніше енергоексперт Дмитро Марунич заявляв, що посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до збиткової роботи ТЕС. А член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук висловив думку, що це спровокує зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями, оскільки означає зниження вартості вугілля в тарифі для ТЕС.

Керівництво «Донбасенерго» заявило, що можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтової Миколаївки залишаться без опалення.