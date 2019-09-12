Тарифи зростуть: у Верховній Раді зробили заяву



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Фактором підвищення вартості є збільшення первинного палива: вугілля, газу, без яких неможлива генерація електроенергії

Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс, що сприяє зростанню ціни електрики для великого бізнесу.

Про це заявила глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко під час засідання комітету Верховної Ради.

За словами чиновниці, зараз розрив між цінами покривають «бізнес-споживачі».

«Основні причини зростання вартості електроенергії для промислових споживачів — це, по-перше, перехресне субсидіювання між вартістю електроенергії для населення і непобутових споживачів. Проблема, з якою ми зіткнемося, це підвищення вартості електрики для населення, щоб непобутові споживачі не покривали цей розрив», — сказала вона.

Ще одним фактором зростання ціни електрики для промисловості, за словами Кривенко, є зростаюча частка електроенергії з поновлюваних джерел енергії за «зеленим» тарифом.

«Також фактором підвищення вартості є збільшення первинного палива: вугілля, газу, без яких неможлива генерація електроенергії», — додала глава регулятора.

Висловлення чиновниці пов’язане із запуском нового оптового ринку електроенергії, яке відбулося 1-го липня. Реформа ринку електроенергії передбачала впровадження європейської моделі, яка повинна була стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку.

Однак основними одержувачами вигоди від впровадження нового ринку електроенергії опинилися державні компанії.

Незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК «Енергоатом» функції постачальника зі спеціальними зобов’язаннями (ПСО), в рамках якої вона повинна була продавати для населення електроенергію за ціною, що не перевищує певний рівень, компанія підняла середні ціни до 0,70 грн/кВт-год.

Ціна продукції іншої, «Укргідроенерго», також виросла на ринку на 47% — з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год. Водночас тариф теплової генерації на ринку знизився на 12% — до рівня тарифу липня 2017 року.

Джерело: Обозреватель