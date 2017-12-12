Введення обмежень на безмитне ввезення посилок відкладено на рік

Питання оподаткування експрес-відправлень та поштових відправлень набирають чинність з 1 січня 2019 року

Обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю до 150 євро кожна почне діяти лише з 1 січня 2019 року. Про це йдеться в законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018



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Поштові відправлення

Питання оподаткування експрес-відправлень та поштових відправлень набирають чинність з 1 січня 2019 року

Обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю до 150 євро кожна почне діяти лише з 1 січня 2019 року. Про це йдеться в законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», повідомляється на сайті Комітету з питань податкової та митної політики.

«Унормовані питання оподаткування експрес-відправлень та поштових відправлень (набирають чинність з 1 січня 2019 року), а також питання ввезення товарів на митну територію фізичними особами у супроводжувальному багажу», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, «Укрпошта» вважає неефективними та такими, що нанесуть державі збитки, обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну при поштовому пересиланні.

Нагадаємо, Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 150 євро кожна.

Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який встановлює нові правила для безмитного ввезення в Україну посилок.

Українці зможуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більше 24 годин і в'їжджають в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо ці тимчасові проміжки не дотримуються - ввезти товари можна буде на суму до 50 євро.

Зазначимо, обмеження існувало і раніше, 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася.

Джерело: Укрінформ