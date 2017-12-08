Рада дала дозвіл на безмитне ввезення трьох посилок по 50 євро

Обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася

Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 50 євро кожна. Про це повідомляє ain.ua з посиланням на законопроект №6776-д. Обмеження діятимуть як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні. Якщо законопроект підпише спікер і президент, то, починаючи з четвертої,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася

Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 50 євро кожна.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на законопроект №6776-д.

Обмеження діятимуть як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні.

Якщо законопроект підпише спікер і президент, то, починаючи з четвертої, посилки будуть обкладатися податком, митом і акцизом.

Нагадаємо, обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася.

Рада також обмежила ввезення товарів в багажі для тих, хто часто перетинає кордон.

Українці зможуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більше 24 годин і в'їжджають в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо ці тимчасові проміжки не дотримуються - ввезти товари можна буде на суму до 50 євро.

Нагадаємо, до обмежень можна було ввозити товари вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг раз на добу, не проводячи за кордоном більше 24 годин.

Як зазначається, в початковому тексті законопроекту цього прописано не було. Це поправка #106 депутата від БПП Денисенка, яку комітет одобрив частково і вніс у фінальний текст.