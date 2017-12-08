Рада дала дозвіл на безмитне ввезення трьох посилок по 50 євро
- Сьогодні, 13:02
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Розсилка
Обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася
Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 50 євро кожна.
Про це повідомляє ain.ua з посиланням на законопроект №6776-д.
Обмеження діятимуть як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні.
Якщо законопроект підпише спікер і президент, то, починаючи з четвертої, посилки будуть обкладатися податком, митом і акцизом.
Нагадаємо, обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася.
Рада також обмежила ввезення товарів в багажі для тих, хто часто перетинає кордон.
Українці зможуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більше 24 годин і в'їжджають в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо ці тимчасові проміжки не дотримуються - ввезти товари можна буде на суму до 50 євро.
Нагадаємо, до обмежень можна було ввозити товари вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг раз на добу, не проводячи за кордоном більше 24 годин.
Як зазначається, в початковому тексті законопроекту цього прописано не було. Це поправка #106 депутата від БПП Денисенка, яку комітет одобрив частково і вніс у фінальний текст.