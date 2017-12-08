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    Рада дала дозвіл на безмитне ввезення трьох посилок по 50 євро

    Обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася
    Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 50 євро кожна. Про це повідомляє ain.ua з посиланням на законопроект №6776-д. Обмеження діятимуть як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні. Якщо законопроект підпише спікер і президент, то, починаючи з четвертої,
    • Сьогодні, 13:02
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    Обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася

    Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 50 євро кожна.

    Про це повідомляє ain.ua з посиланням на законопроект №6776-д.

    Обмеження діятимуть як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні.

    Якщо законопроект підпише спікер і президент, то, починаючи з четвертої, посилки будуть обкладатися податком, митом і акцизом.

    Нагадаємо, обмеження існувало і раніше, проте 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася.

    Рада також обмежила ввезення товарів в багажі для тих, хто часто перетинає кордон.

    Українці зможуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більше 24 годин і в'їжджають в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо ці тимчасові проміжки не дотримуються - ввезти товари можна буде на суму до 50 євро.

    Нагадаємо, до обмежень можна було ввозити товари вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг раз на добу, не проводячи за кордоном більше 24 годин.

    Як зазначається, в початковому тексті законопроекту цього прописано не було. Це поправка #106 депутата від БПП Денисенка, яку комітет одобрив частково і вніс  у фінальний текст. 

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