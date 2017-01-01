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    Порошенко підписав скандальний закон про посилки

    Тепер завозити в Україну можна лише три посилки на місяць, вартістю не більше 150 євро кожна
    Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який встановлює нові правила для безмитного ввезення в Україну посилок. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради. На сайті парламенту зазначено, 30 грудня законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка

    Тепер завозити в Україну можна лише три посилки на місяць, вартістю не більше 150 євро кожна

    Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який встановлює нові правила для безмитного ввезення в Україну посилок. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради.

    На сайті парламенту зазначено, 30 грудня законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» повернуто із підписом президента.

    Нагадаємо, Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць за ціною до 150 євро кожна.

    Українці зможуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більше 24 годин і в'їжджають в Україну не частіше одного разу за 72 години. Якщо ці тимчасові проміжки не дотримуються - ввезти товари можна буде на суму до 50 євро.

    Зазначимо, обмеження існувало і раніше, 150 євро була вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася.

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