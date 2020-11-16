Вже зараз ціни на електроенергію в Україні значно вищі, ніж у Європі, – експерт

Для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання ціни на струм для промисловості, хоча на сьогодні вона й так значно вища, ніж в Європі. Про це заявив директор Департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Салівон 112 каналу.

За словами експерта, вже зараз ціна на електроенергію в Україні для промисловості істотно вища, ніж у країнах Європи – якщо, наприклад, з цінами в Польщі вони порівнянні, то в Словаччині, Норвегії, Швеції ціни значно нижчі, ніж у нас. Чергове збільшення тарифу на передачу струму призведе, за його підрахунками, до зростання цін та електроенергію для промислових підприємств на 3-5%, що негативно вплине на їх конкурентоспроможність.

«Фактор підвищення вплине на конкурентоспроможність виробників, особливо тих, хто дуже залежить від споживання електроенергії: металурги, шахтарі, будівельна, скляна галузі, частково транспорт. Підвищення цін може призвести до ще більшого уповільнення зростання галузі будматеріалів, яка до пандемії активно розвивалася. Через зростання собівартості імпортні аналоги будматеріалів можуть виявитися дешевші за вітчизняні», – розповів Салівон.

Він також зазначив, що з урахуванням зростання цін на транспорт, інших важливих складових через деякий час необхідність у підвищенні цін на свою продукцію відчують і виробники продуктів харчування, виробів легкої промисловості.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Раніше президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що ініціатива НКРЕКП в черговий раз підвищити тарифи на передачу електроенергії може добити промисловість.

Водночас голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на передачу струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.