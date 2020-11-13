Після підвищення тарифу на електроенергію подорожчає проїзд у транспорті і залізничні перевезення, – експерт

Для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії

Українців очікує здорожчання вартості проїзду в міському електротранспорті та залізницею через збільшення тарифу на передачу струму. Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак у коментарі 112.ua.

За словами експерта, підвищення цін на передачу електроенергії збільшить витрати електротранспортних підприємств і вони змушені будуть підняти тарифи на перевезення. Зокрема, зростуть ціни на проїзд в метро, тролейбусах, трамваї.

«Зростання вартості електрики може позначитися і на цінах на проїзд», — вважає Гусак.

На його думку, підвищити тарифи на пасажирські перевезення буде змушена і «Укзалізниця», яка є одним із найбільших споживачів електроенергії. За словами експерта, нині УЗ не зможе компенсувати додаткові витрати за рахунок збільшення тарифів на вантажні перевезення, оскільки бізнес ледь витримує нинішні, тож ймовірно підвищить ціни на перевезення пасажирів.

«Залізнична держмонополія споживає близько 4 млрд Квт/год на рік. Навіть таке невелике підвищення, як-от 3%, для неї означає сотні мільйонів гривень додаткових витрат. Але що найгірше — зараз ці гроші взяти нема звідки. Підвищити тарифи на вантажні перевезення (за рахунок них формується основний дохід держкомпанії і субсидуються пасажирські перевезення) УЗ не може — це доб'є українську промисловість і сільське господарство», — розповів Гусак.

Нагадаємо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Раніше президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств і падіння економіки. А економіст Сергій Блінов наголосив, що тарифи на передачу струму в Україні вже значно вищі за ринкові, а їх подальше зростання негативно вплине на виробництво.