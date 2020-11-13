Наливайченко звинуватив голову НКРЕКП у незаконному збагаченні

Наливайченко заявив, що брат Тарасюка заробляв на енергоринку завдяки його рішенням і діям на посаді голови регулятора

Тимчасова слідча комісія Верховної ради вимагає від правоохоронних органів негайно розслідувати факти корупції голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через енергетичний бізнес його рідного брата.

Про це заявив голова ТСК, ексглава СБУ і народний депутат Валентин Наливайченко.

«Ще 27 жовтня ми спрямували заяви про вчинення злочину до Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних органів. Ми чекаємо, розраховуємо на об’єктивне та оперативне розслідування корупції та махінацій в НКРЕКП», — зазначив Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема мова йде про дві компанії, які належать та керуються членами родини голови НКРЕКП і які упродовж останнього року займалися торгівлею електричною енергією.

«Фактично рідний брат Тарасюка заробляв на енергоринку завдяки його рішенням і діям на посаді голови національного регулятора», — наголосив депутат.

Наливайченко додав, що 6 листопада ТСК направила позов до Шевченківського районного суду з вимогою невідкладно розпочати розслідування за фактами корупції та зловживань в НКРЕКП з огляду на критичну ситуацію на енергоринку України.

«Наголошую: ТСК наполягає на об’єктивному розслідуванні корупційних зловживань у НКРЕКП і подальшому відкритому та прозорому судовому процесі у Вищому антикорупційному суді щодо топ-чиновників, які незаконно збагатилися на штучній кризі в енергетиці», - підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р грудні того ж року на енергоринку почалася криза, який до березня 2020 року став найбільшим за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за нього лежить на НКРЕКП.

Також ТСК встановила наявність у глави НКРЕКП Валерія Тарасюка сімейного енергетичного бізнесу. Зокрема, компанія рідного брата Тарасюка ТОВ «Еф енд ЕМ Україна» після його призначення главою НКРЕКУ активізувала діяльність на ринку електроенергії, стала контрагентом державних підприємств «Оператор Ринку» і НЕК «Укренерго» і отримала право торгувати електроенергією в щоденному режимі.

Після публікації цих даних, НКРЕКП достроково і без допуску преси анулювала ліцензію «Еф енд Ем Україна» на постачання електроенергії. Згодом НКРЕКП анулювала аналогічну ліцензію іншої компанії Тарасюка «Трест Київелектромонтаж», яка отримувала мільйонні підряди від КП «Київсвітло».

8 жовтня НАЗКа на підставі оприлюднених ТСК даних початку антикорупційну перевірку Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів, а Окружний адмінсуд відкрив справу про його звільнення.