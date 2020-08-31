Wi-Fi в шахті ДТЕК увійшов до Книги рекордів України як перший і найглибший в країні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахта — це технічно складне підземне виробництво, тому питання безпеки шахтарів є для компанії ДТЕК пріоритетними

Прокладений компанією ДТЕК Wi-Fi зв'язок на глибині понад 500 метрів в шахті «Ювілейна» (Дніпропетровська область) увійшов до Книги рекордів України як перший і найглибший в країні. Відповідний рекорд був зафіксований Книгою рекордів України під час онлайн-відеодзвінка шахтарів «Ювілейної» з горизонту 510 метрів до центрального офісу ДТЕК в Києві.

«Для Книги рекордів України дуже важливо, щоб рекорд встановлювався не тільки заради самого рекорду, але щоб він мав також практичну цінність для суспільства. В даному випадку ДТЕК встановив рекорд побудувавши інноваційну технологію, спрямовану на забезпечення безпеки шахтарів, які працюють в складних умовах під землею», — сказала генеральний директор Книги рекордів України Ганна Крисюк. Вона підтвердила факт встановлення рекорду та повідомила, що він зареєстрований в категорії «Технології, вперше».

За словами Михайла Барабаша, директора з видобутку вугілля ДТЕК Енерго, шахта — це технічно складне підземне виробництво, тому питання безпеки шахтарів є для компанії ДТЕК пріоритетними. «Впровадження інфраструктури зв'язку на основі технології Wi-Fi дозволило вирішити одну з головних проблем — забезпечити ефективну комунікацію і зв'язок підземних і наземних служб», — сказав М. Барабаш.

Він зазначив, що зараз вугільні шахти в Україні для зв'язку традиційно використовують стаціонарні підземні телефони. Щоб дістатися до них, часто потрібно подолати певну відстань або повертатися на поверхню втрачаючи час, яке особливо цінний, коли треба повідомити про проблему, отримати доступ до важливої інформації або під час аварійних ситуацій, додав М.Барабаш.

За словами керівника програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК Дмитра Осики, цифрова інфраструктура зв'язку відкриває нові можливості — від оперативного збору даних про стан обладнання до дистанційного управління процесами і машинами. «Ми говоримо про можливості для створення цілої цифрової екосистеми шахти. Це приклад connected world в мініатюрі, коли системи, технології, сервіси та люди працюють як одне ціле. До такого цифрового підприємства ми в ДТЕК прагнемо», — підкреслив Осика.