Новий рекорд: ціна нафтогазової ділянки зросла у 8 разів до 651 млн грн



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«Вітаємо переможця електронного аукціону компанію «Нафтогазгеорозвідка». Найдорожча ліцензія за всю історію аукціонів Держгеонадр», - прокоментував результати аукціону Роман Опімах

Ділянка знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавщини

Державна служба геології та надр на електронному аукціоні 31 серпня продала спецдозвіл на розробку Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів за рекордні 650,5 млн грн. Про це свідчать результати аукціону в системі ProZorro.

Вартість спецдозволу у порівнянні з стартовою ціною виросла в 8 раз.

Переможцем аукціону стала компанія «Нафтогазгеорозвідка», входить до складу «ДТЕК Нафтогаз».

В аукціоні брали участь державна компанія «Укргазвидобування», яка запропонувала 650 млн грн, «Регал Петролеум» (512 млн грн), «Укрнафтобуріння» (131 млн грн) і «Індепендент Енерджі Сервісез» (130,5 млн грн).

«Держава отримає рекордні 650,5 млн. Це у понад 8 разів перевищує стартову вартість лоту. Вітаємо переможця електронного аукціону компанію «Нафтогазгеорозвідка». Найдорожча ліцензія за всю історію аукціонів Держгеонадр», - прокоментував результати аукціону голова Держгеонадр Роман Опімах.

Ділянка має площу 174,89 км2, знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавської області.

Перспективні ресурси нафти на цій ділянці складають понад 2 млн т, газу – 20,587 млрд куб. м

Раніше голова Держегонадр Роман Опімах заявляв, Будищансько-Чутівська площа є найперспективнішою нафтогазовою ділянкою, яка виставлена на аукціон за останнє десятиліття.

Нагадаємо, Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.