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    Економіка та фінанси

    Новий рекорд: ціна нафтогазової ділянки зросла у 8 разів до 651 млн грн

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    &laquo;Вітаємо переможця електронного аукціону компанію &laquo;Нафтогазгеорозвідка&raquo;. Найдорожча ліцензія за всю історію аукціонів Держгеонадр&raquo;, - прокоментував результати аукціону Роман Опімах - Новий рекорд: ціна нафтогазової ділянки зросла у 8 разів до 651 млн грн
    «Вітаємо переможця електронного аукціону компанію «Нафтогазгеорозвідка». Найдорожча ліцензія за всю історію аукціонів Держгеонадр», - прокоментував результати аукціону Роман Опімах

    Ділянка знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавщини

    Державна служба геології та надр на електронному аукціоні 31 серпня продала спецдозвіл на розробку Будищансько-Чутівської площі вуглеводнів за рекордні 650,5 млн грн. Про це свідчать результати аукціону в системі ProZorro.

    Вартість спецдозволу у порівнянні з стартовою ціною виросла в 8 раз.

    Переможцем аукціону стала компанія «Нафтогазгеорозвідка», входить до складу «ДТЕК Нафтогаз».

    В аукціоні брали участь державна компанія «Укргазвидобування», яка запропонувала 650 млн грн, «Регал Петролеум» (512 млн грн), «Укрнафтобуріння» (131 млн грн) і «Індепендент Енерджі Сервісез» (130,5 млн грн).

    «Держава отримає рекордні 650,5 млн. Це у понад 8 разів перевищує стартову вартість лоту. Вітаємо переможця електронного аукціону компанію «Нафтогазгеорозвідка». Найдорожча ліцензія за всю історію аукціонів Держгеонадр», - прокоментував результати аукціону голова Держгеонадр Роман Опімах.

    Ділянка має площу 174,89 км2, знаходиться на території Полтавського та Чутівського адміністративних районів Полтавської області.

    Перспективні ресурси нафти на цій ділянці складають понад 2 млн т, газу – 20,587 млрд куб. м

    Раніше голова Держегонадр Роман Опімах заявляв, Будищансько-Чутівська площа є найперспективнішою нафтогазовою ділянкою, яка виставлена на аукціон за останнє десятиліття.

    Нагадаємо, Держгеонадра очікує дохід державного бюджету від продажу спецдозволів на користування надрами в 2020 році на рівні 1 млрд грн.

    Як повідомлялося, депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дало змогу вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

    Укргазвидобування ліцензія ДТЕК ProZorro аукціон Роман Опімах Держгеонадра
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