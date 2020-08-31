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    За команду з Одеси в національному Кубку грав найстарший футболіст в історії України

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    Миколу Лиховидова не влаштовує лише роль президента - За команду з Одеси в національному Кубку грав найстарший футболіст в історії України
    Миколу Лиховидова не влаштовує лише роль президента
    Світлина із соцмереж

    Микола Лиховидов оновив свій же національний рекорд

    54 роки, 7 місяців і 4 дні – новий національний рекод українського футболу. Саме стільки виповнилося граючому президентові одеського клубу «Реал-Фарма» на момент його виходу на поле в матчі першого раунду Кубка України, який відбувся 30 серпня 2020 року.

    54-річний президент одеського клубу «Реал-Фарма» Микола Лиховидов вийшов в основному складі своєї команди на гостьовий матч Кубка України проти «Таврії» з Сімферополя. Поєдинок відбувався в Бериславі на Херсонщині і завершився перемогою кримців 1:2.

    Лиховидов був замінений на 26-й хвилині гри. Раніше Микола також тричі (2000-2003, 2009-2012 та 2016-2017) працював головним тренером команди з Одеси. Президентом «Реал-Фарми» фахівець є з 2010 року.

    У минулому сезоні другої ліги Лиховидов зіграв за команду два матчі.

    Як гравець, Лиховидов дебютував за «Реал-Фарму» команду у 2011 році, коли вона виступала в аматорському чемпіонаті України і провів за неї 10 матчів. Наступного року клуб з Одещини отримав право виступати в другій лізі й Микола вирішив продовжувати кар’єру гравця. Дебютував на професійному рівні 30 липня 2011 року в нічийному (0:0) виїзному поєдинку другого туру групи А другої ліги проти івано-франківського «Прикарпаття». Лиховидов вийшов на поле в стартовому складі з капітанською пов'язкою, а на 32-й хвилині його замінив Олег Войников.

    Зігравши торік у листопаді в поєдинку з «Нікополем» у віці 53 років, 9 місяців і 1 дня оновив національний рекорд. Який тепер сам же і побив.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України рекорд ФК «Таврія» (Сімферополь) ФК «Реал-Фарма» (Одеса) Микола Лиховидов
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