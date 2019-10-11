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    Економіка та фінанси

    Я готовий захищати всі інвестиції! - президент запевнив, що реприватизації не буде

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    Володимир Зеленський запевнив, що&nbsp;особисто готовий відповідати за інвестиції - Я готовий захищати всі інвестиції! - президент запевнив, що реприватизації не буде
    Володимир Зеленський запевнив, що особисто готовий відповідати за інвестиції

    Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства

    Президент України Володимир Зеленський готовий надати особисті гарантії для підприємців, які інвестуватимуть в українську економіку.

    «Реприватизації не буде ні в якому разі», - заявив він під час медіа-марафону, що відбувся 10 жовтня.

    «Я особисто готовий відповідати за інвестиції. Дзвоніть мені, якщо хтось, якийсь прокурор та чи чинуша, правоохоронні органи будуть навіть перевіряти. Я готовий захищати всі інвестиції», - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста видання «Коментарі».

    Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства, більше того – планує продовжити велику приватизацію. «Дивіться, у нас поки що не було жодного кейсу, щоб була приватизація, а потім його забрали. При нас, при нашій команді. Треба довести до розуму велику приватизацію. Дійсно, дуже багато об’єктів у Уряду: 500 чи більше. Ми з ДУСі (Державне управління справами, - ред.) передаємо дуже багато об’єктів, тому що вони не потрібні. Це не справа президента займатися якимось там бізнесом: молочкою, спиртом, готельним тощо…», - зазначив він.

    Однак, при цьому, як відомо, до сих пір триває судовий спір у відношенні реприватизації «Укртелекома». Також лунали спекуляції з нібито намірами окремих сил реприватизувати комбінат «Криворіжсталь», що належить ArcellorMittal.

    Тому першочерговим завданням влади в стосунках із бізнесом будуть гарантії верховенства права, можливість захистити інвестиції в суді: «З ким з інвесторів я не говорив (з арабськими, китайськими, голландськими, норвезькими) – бачу тільки: вони чекають, що це буде можливо. Але всі, дійсно, говорять про проблеми: а) про темних реєстраторів, які змінюють реєстри. Купив якусь будівлю – ти власник. Потім воно там якось змінюється і вже інший власник.  Найголовніше – відповідальність суду. Суд буде дійсно захищати їх інтереси. Тобто, ми перезавантажимо суд. Суд буде дійсно захищати їх інтереси», - висловив впевненість глава держави.

    Як повідомлялося, вчора 10 жовтня Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства передало на приватизацію до Фонду державного майна (ФДМ) держпідприємство «Завод» Електроважмаш» і ПрАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»(ОГХК). «Схеми закінчуються. Передав до Фонду держмайна на приватизацію два підприємства – «Електроважмаш» і «Об'єднану гірничо-хімічну компанію». Вони роки або навіть більше були в списку на приватизацію», - повідомив глава міністерства Тимофій Милованов.

    Верховна Рада України на засіданні 2 жовтня скасувала закон з переліком об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна. За прийняття законопроекту №1054-1 про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» проголосували 250 депутатів.

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