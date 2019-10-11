Зеленський представив нового очільника Одещини



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Максим Куций очолив Одеську область

Зеленський привітав Куцого з призначенням і вручив службове посвідчення

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський привітав Куцого з призначенням і вручив службове посвідчення.

«Голова Одеської ОДА подякував президентові за довіру», - повідомили в пресслужбі.

Як відомо, Максиму Куцому 36 років. Вищу освіту він здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському та інвестиційному секторах.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, відбувся пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон було акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.

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