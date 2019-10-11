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    Новини

    Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА

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    Максим Куций очолив Одеську область&nbsp; - Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА
    Максим Куций очолив Одеську область 

    Згідно з декларацією Куцого у 2018 році він заробив 3,7 мільйона гривень

    Президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації.

    Зеленський заявив про призначення нового глави Одеської ОДА під час робочого візиту в Одесу.

    Відзначимо, 9 жовтня Кабмін погодив призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого.

    Додамо, Куций - український підприємець і колишній співробітник МВС. Він здобував освіту в Національній академії внутрішніх справ і деякий час після випуску працював в структурах МВС.

    Куций, якого Зеленський представив в липні як працівника банківського сектору, «власника і директора інвестиційної компанії», задекларував 180 тис дол. готівкою, його дружина – ще 55 тис  дол. Куций є кінцевим бенефіціаром трьох компаній – «Сервіс і менеджмент», «Медійний партнер» і «Цифрове партнерство».

    Одещина Володимир Зеленський
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