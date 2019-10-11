Президент з робочим візитом прибув до Одеси



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Володимир Зеленський прибув до Одеси фото пресслужби президента

Володимир Зеленський після рекордного пресмарафону прибув до Південної Пальміри

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси.

Про це інформує пресслужба президента у Facebook.

«Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси», - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський прийняв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисника України.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, відбувся пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон було акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.