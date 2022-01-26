Зміна прописки онлайн: українці можуть долучитися до тестування послуги

Послуга наразі недоступна для жителів Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Херсона і Запоріжжя

Міністерство цифрової трансформації запускає в «Дії» бета-тестування нової функції, за допомогою якої в онлайн-форматі можна буде змінити місце реєстрації. Про це повідомив у Facebook міністр Михайло Федоров.

«Збираємо охочих на бета-тест декларування місця проживання в застосунку «Дія». Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн за кілька кліків», – написав він.

«Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАП – дуже часто туди, де живе ваша прописка, а не ви», - запевнив він.

Міністр зауважив, що наразі послуга недоступна для жителів Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Херсона, Запоріжжя.

Для участі у бета-тестуванні потрібно:

Податковий номер та один з е-паспортів в застосунку – ваш та власників житла;

Наявність Дія.Підпису у вас та власників житла

Право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості

Перевірити це та інформацію про співвласників можна тут: https://bit.ly/3qTgOwo

Заявник має бути старше 14 років.

Аби протестувати функцію, потрібно приєднатися за посиланням та заповнити анкету. Після цього на пошту надійде лист із подальшими інструкціями.

Раніше Федоров повідомляв, що електронну реєстрацію місця проживання запровадять у грудні. Послуга з електронної реєстрації вже працює у семи містах України: Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі та Маріуполі, а можливим цей проєкт став завдяки Програмі EGAP (Швейцарсько-українська Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади»), що фінансується урядом Швейцарії.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні. Відповідно до нього, українці зможуть декларувати місце проживання онлайн за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Крім того Мінцифри запустить у «Дії» послугу «єЗахист».



