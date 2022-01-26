«Тисячу за вакцинацію» можна буде витратити на комуналку

Раніше повідомлялося, що лише літні люди зможуть витратити гроші за вакцинацію на оплату комунальних послуг

Програму виплат вакцинованим українцям «єПідтримка» уряд планує розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вже понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. При цьому 1,7 млрд грн вже витрачено.

Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітні послуги, зазначив Шмигаль. Також планується розширити програму на комунальні послуги. Однак, раніше повідомлялося, що тисячу за вакцинацію на оплату комунальних послуг зможуть витратити люди старше 60 років.

Нагадаємо, що українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал «Дія» ще 500 гривень в рамках програми «єПідтримка».

Раніше уряд визначив нову категорію українців, які зможуть купити ліки за «ковідну» тисячу.

Як відомо, тепер «тисячу за вакцинацію» можна витратити на ліки. Однак зробити це можуть не всі. Тисячу за вакцинацію дозволено витрачати на ліки лише громадянам, яким виповнилося 60 років й отримали повний курс щеплення від коронавірусу. Можна буде купити як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягом чотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через інтернет.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть й неповнолітні.

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