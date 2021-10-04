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    Як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних: графік

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    Українці в жовтні відпочиватимуть чотири дні поспіль - Як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних: графік
    Українці в жовтні відпочиватимуть чотири дні поспіль
    Фото з відкритих джерел

    В Україні наближаються довгі вихідні: плануйте банківські операції заздалегідь

    У зв'язку зі святкуванням Дня захисника та захисниці, який будемо відзначати 14 жовтня, заплановані додаткові вихідні в Україні. Про це пише ubr.ua.

    При цьому робочий день для банківської системи з п'ятниці, 15 жовтня, переноситься на суботу, 23 жовтня. Тож українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – із 14 по 17 жовтня.

    З четверга по неділю включно міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватися датою 18 жовтня. У разі необхідності, 15 жовтня банки можуть здійснювати касові операції.

    Крім того, фінустанови повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів у вихідні дні в жовтні, підкріпивши їх готівкою різних номіналів.

    Фінустанови можуть проводити платежі на міжбанку майже цілодобово у святкові дні, тому що СЕП працює в режимі 23/7.

    Нагадаємо, у жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.

    Цього року свято припадає на четвер, у цьому зв'язку Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу – 23 жовтня.

    Теги: вихідні банк українці
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    Як працюватимуть банки під час довгих жовтневих вихідних: графік