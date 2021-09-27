  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день &ndash; 13 жовтня - У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»
    Українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день – 13 жовтня
    фото – iStock

    Завдяки Дню захисників і захисниць вихідними будуть 14, 15, 16 і 17 жовтня

    У жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.

    Цього року свято припадає на четвер, у цьому зв'язку Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу – 23 жовтня.

    Так на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 по 17 жовтня.

    Загалом у жовтні буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У передсвяткову середу, 13 жовтня, робочий день скоротиться на одну годину.

    Свята і пам'ятні дати в жовтні 2021 року:

    • 1 жовтня – Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.
    • 3 жовтня – День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.
    • 4 жовтня – Міжнародний День лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній День архітектора.
    • 8 жовтня – День юриста України.
    • 9 жовтня – День ріелтора, Всесвітній день пошти.
    • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, День художника (друга неділя жовтня), День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби (друга неділя жовтня).
    • 12 жовтня – День кадрового працівника.
    • 14 жовтня – День українського козацтва, День захисника України.
    • 16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості (третя субота жовтня).
    • 17 жовтня – День працівника харчової промисловості (третя неділя жовтня).
    • 19 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.
    • 23 жовтня – День працівника реклами.
    • 24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй.
    • 25 жовтня – День маркетолога.
    • 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.
    • 29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.
    • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста (остання неділя жовтня).

    Зазначимо, що в Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів.

    Теги: вихідні свята українці День захисника України робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»