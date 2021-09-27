У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»

Українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день – 13 жовтня

Завдяки Дню захисників і захисниць вихідними будуть 14, 15, 16 і 17 жовтня

У жовтні 2021 року відзначають День захисників і захисниць України. Свято 14 жовтня є державним, і, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, це неробочий день.

Цього року свято припадає на четвер, у цьому зв'язку Кабмін переніс робочий день п'ятниці, 15 жовтня, на суботу – 23 жовтня.

Так на честь Дня захисників і захисниць українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: із 14 по 17 жовтня.

Загалом у жовтні буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У передсвяткову середу, 13 жовтня, робочий день скоротиться на одну годину.

Свята і пам'ятні дати в жовтні 2021 року:

1 жовтня – Міжнародний День музики, Міжнародний день літніх людей.

3 жовтня – День працівника освіти (День вчителя), створення Всесвітньої федерації профспілок.

4 жовтня – Міжнародний День лікаря (перший понеділок жовтня), Всесвітній День архітектора.

8 жовтня – День юриста України.

9 жовтня – День ріелтора, Всесвітній день пошти.

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, День художника (друга неділя жовтня), День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби (друга неділя жовтня).

12 жовтня – День кадрового працівника.

14 жовтня – День українського козацтва, День захисника України.

16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День працівника целюлозно-паперової промисловості (третя субота жовтня).

17 жовтня – День працівника харчової промисловості (третя неділя жовтня).

19 жовтня – Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози.

23 жовтня – День працівника реклами.

24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй.

25 жовтня – День маркетолога.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників.

29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, День автомобіліста (остання неділя жовтня).

Зазначимо, що в Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів.