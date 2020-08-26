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    Економіка та фінанси

    Українці у липні занесли до банків майже 15 млрд грн

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    Станом на 1 серпня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки - Українці у липні занесли до банків майже 15 млрд грн
    Станом на 1 серпня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки

    Загальна сума вкладів в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 серпня склала 553,4 млрд грн

    Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 серпня склала 553,4 млрд грн, що на 14,8 млрд грн більше, ніж на 1 липня (538,6 млрд грн). Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

    Зазначається, що з загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2020 року:

    • вклади у гривні склали 317,4 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць),
    • вклади в іноземній валюті – 236 млрд грн (+13,4 млрд грн за місяць).

    «Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 серпня склала 39 млрд грн (7% від загальної суми вкладів)», - йдеться у повідомленні.

    Станом на 1 серпня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки.

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