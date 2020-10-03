У Верховній Раді хочуть змінити правила грошових переказів



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Зараз українці без довідок і підтвердження доходів можуть переказувати суму до 400 тис. грн

Зараз без ідентифікації особи можна відправити п’ять тисяч гривень

Група народних депутатів пропонує змінити розмір дозволеної суми грошового переказу, яку можна переказувати анонімно – без ідентифікації особи – через банківські термінали. За новими ж правилами пропонують збільшити цю суму до 25 тис. грн. Відповідну пропозицію відображено в законопроєкті №3686.

Наразі в Україні діє обмеження грошового переказу сумою у 5 тисяч гривень – таку суму можна пересилати без використання карти або пред’явлення документів. Законопроєкт пропонує цю суму збільшити до 25 тисяч гривень.

Також зараз українці без довідок і підтвердження доходів можуть переказувати суму до 400 тис. грн, а банки можуть блокувати підозрілі перекази. Анонімний переказ, з точки зору законодавства, це той, який пройшов без верифікації відправника.

Варто зауважити, що збільшення анонімної суми переказу до 25 тис. грн не підтримали в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.

«На наш погляд, таке рішення не сприятиме забезпеченню ефективного контролю за потоками незаконних коштів, в тому числі, з огляду на нинішні низькі розміри мінімальної і середньої заробітної плати в Україні. Зауважимо, що в супровідних до проєкту документах відсутнє обґрунтування пропонованої суми грошового переказу», – йдеться в пояснювальній записці.

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