Як приєднатися до газової системи: пояснення оператора мереж

Послуга приєднання доступна усім: і тим, хто живе у місті, і тим, хто має будинок чи бізнес поза його межами

Нові клієнти АТ «Житомиргаз» можуть замовити послугу комплексного приєднання до газової мережі «під ключ». Процедура доступна усім жителям міста Житомир та Житомирської області.

Нові споживачі отримають синхронне виконання цілої низки необхідних для газифікації робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє підключення, експертний супровід. Зокрема фахівці «Житомиргазу» допоможуть підібрати потрібне газове обладнання, визначивши потрібні потужності та характеристики та фахово встановлять його.

Приєднання до газової мережі – складний технологічний процес, який варто довірити фахівцям.

«Житомиргаз» – надійний партнер з газифікації для об’єктів будь-яких масштабів: від невеликого домоволодіння до потужного підприємства. Наша компанія 65 років на ринку, тому досвід та професіоналізм, сертифіковані матеріали, новітні технології під час монтажно-будівельних робіт – ось, що ми гарантуємо нашим новим клієнтам» – розповідає директор з капітального будівництва Олександр Степанець.

Щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в центр «Клієнтський простір 104.ua». На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт та у супроводі персонального менеджера заповнює необхідний пакет документів. Далі фахівець стежить за виконанням робіт та про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів. Допомагає у підборі енергоефективного обладнання та консультує з питань проектування, підключення обладнання та оформлення сервісного обслуговування.

«Послуга приєднання доступна усім однаково: і тим, хто живе у місті, і тим, хто має власний будинок чи бізнес поза його межами. Додаючи про переваги, із власного досвіду: скільки б видів альтернативної енергетики не з’являлось – споживачі, все ж, повертаються до газу. Бо це надійно, енергоефективно та зручно», – додає директор з капітального будівництва.

Всього з 2017 року до газової мережі області приєдналося 4210 споживачів. Минулого року було пущено газ новобудовам та приватним будинкам і побутових споживачів стало на півтори тисячі більше. Зокрема за останні три роки до газових мереж приєднано: 7 зерносушарних комплексів, асфальтний завод, хлібопекарню, дошкільний навчальний заклад, нові цехи картонного та маслозаводу та газифіковано завод з переробки насіння сільгоспкультур.