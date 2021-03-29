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    Взято під арешт чоловіка, що погрожував ножем пасажирам метро

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    Інцидент стався на станції метрополітену &laquo;Славутич&raquo; - Взято під арешт чоловіка, що погрожував ножем пасажирам метро
    Інцидент стався на станції метрополітену «Славутич»

    Затриманий також намагався застосувати газ проти поліцейських

    Чоловіка, що погрожував ножем пасажирам у столичному метрополітені та застосовував газ проти поліцейських, будуть судити. Про це інформує Відділ комунікації поліції Києва.

    Поліцейський зробив чоловіку зауваження стосовно перебування у приміщенні метрополітену без засобу індивідуального захисту. Порушник відреагував агресивно та застосував у бік правоохоронця газовий балончик.

    Нагадаємо, інцидент трапився у листопаді 2020 року на станції метро «Славутич».

    Правопорушником виявився 43-річний киянин.

    «Чоловік не тільки застосував у бік правоохоронця газовий балончик, він погрожував ножем й пасажирам столичного метрополітену. У результаті поліцейський спільно з громадянами затримав зловмисника на місці події», — розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування завершено та матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду. Наступні сім років він може провести за ґратами.

    Нагадаємо, що нещодавно хулігани пошкодили вікна у чотирьох поїздах метро. Інцидент трапився 13 січня з 19:00 до 19:30 між станціями «Дарниця» та «Чернігівська».

    Також повідомлялося, що завдяки встановленому на станції київського метрополітену дефібрилятора вдалося врятувати життя одному із пасажирів.

    Теги: Київ суд газ метро арешт розслідування поліція чоловік порушник
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