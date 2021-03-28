Підвищення за рік вдвічі ціни на газ для населення – це вже кінець епохи бідності?
Зеленському ще треба 100 днів дати?
ДВІ ЦИФРИ
Ціна на газ для населення.
- З 1 квітня 2020 року – 3,47 грн. за м.куб.
- З 1 квітня 2021 року – 6,86 грн. за м.куб.
Ціни з ПДВ і без врахування «транспортування».
За рік підвищено ціну на газ для населення вдвічі!
Хто знає: а це вже «кінець епохи бідності»???
Чи Зеленському ще 100 днів тре дати??
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Джерело: блог Павла Розенка
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