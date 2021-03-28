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    Думки вголос

    Підвищення за рік вдвічі ціни на газ для населення – це вже кінець епохи бідності?

    • Павло Розенко

      ексвіце-прем'єр-міністр України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підвищення за рік вдвічі ціни на газ для населення – це вже кінець епохи бідності?

    Зеленському ще треба 100 днів дати?

    ДВІ ЦИФРИ

    Ціна на газ для населення.

    • З 1 квітня 2020 року – 3,47 грн. за м.куб.
    • З 1 квітня 2021 року – 6,86 грн. за м.куб.

    Ціни з ПДВ і без врахування «транспортування».

    За рік підвищено ціну на газ для населення вдвічі!

    Хто знає: а це вже «кінець епохи бідності»???

    Чи Зеленському ще 100 днів тре дати??

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    Джерело: блог Павла Розенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: газ ціни ПДВ
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