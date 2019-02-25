Нацбанк хоче продавати гривні у рулонах



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Наприкінці січня Національний банк України продав на аукціоні нерозрізані банкноти на 9,8 млн грн

Аукціон з продажу нерозрізаних аркушів банкнот буде проведено 21 березня

Національний банк оголосив про проведення чергового електронного біржового аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Електронний аукціон буде проведено 21 березня 2019 року в 11:00 Універсальною товарною біржею «Контрактовий дім УМВБ».

Аукціон відбудеться у системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Умови участі в аукціоні розміщені на офіційному сайті біржі.

Нагадаємо, наприкінці січня Національний банк України продав на аукціоні нерозрізані банкноти номіналом одна, дві, п'ять та десять гривень. Загальна сума становить 9,8 мільйона гривень.

Раніше у Нацбанку повідомили, що за минулий рік гривня зміцнилася на 1,4%.

Також НБУ визнано найбільш прозорим центральним банком у 2018 році. Зазначимо, що нагороду Central banking awards у категорії «Прозорість» можна отримати передусім за здобутки центрального банку з точки зору прозорості стосовно широкого кола стейкхолдерів (зацікавлених груп). Для цього центральний банк має продемонструвати значні здобутки та/або лідерство, підтверджене зрозумілою комунікацією та взаємодією зі стейкхолдерами з використанням каналів внутрішньої та зовнішньої комунікації.

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