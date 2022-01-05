Як встановити газове обладнання. Пояснення оператора мереж

Більше двох тисяч одиниць газового обладнання придбали споживачі «Львівгазу» у 2021 році

Споживачі можуть скористатися акційною пропозицією для заміни котла за фіксованою ціною

За 2021 рік споживачі газу Львівщини придбали в АТ «Львівгаз» понад 2000 одиниць різного газового обладнання – від сигналізаторів газу до котлів. Компанія надає послуги підключення та реконструкції мереж в комплексі з продажем необхідного обладнання та його сервісним обслуговуванням. Замовити послугу можна через 104.ua Клієнтський простір.

Компанія надає послуги з продажу, встановлення та сервісного обслуговування газового обладнання. Особливо вигідне придбання приладів в комплексі з послугами приєднання до мереж чи реконструкції.

«Комплексна послуга «Газ під ключ» охоплює всі етапи – від подачі заяви, проектних та монтажних робіт – до пуску газу на газові прилади та їх сервісного обслуговування. Це дозволяє споживачу заощадити час та кошти, отримати фахові послуги в одному місці», – пояснює начальник Львівського управління клієнтського сервісу Марія Адамик.

Споживачі можуть скористатися акційною пропозицією для заміни існуючого котла за фіксованою ціною 8500 грн. Послуга дійсна за умови купівлі котла у 104.ua Клієнтський простір, якщо розташування приладу та потужність споживання газу не змінюються, а також відсутня необхідність змінювати систему димоходу.

АТ «Львівгаз» вже багато років працює з газовими мережами. Досвід фахівців у поєднанні з новітніми технологіями, дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. А послуга «під ключ» дає довгострокову гарантію на обладнання від провідних європейських виробників за умови дотримання правил користування та сервісного обслуговування.

Замовити послугу «Газ під ключ», отримати консультацію, підібрати та придбати необхідне обладнання споживачі можуть у центрах обслуговування «104.ua Клієнтський простір» або за телефоном 0 800 304 104. Ознайомитися з усім асортиментом товарів можна на сайті https://market.104.ua/. Обладнання сертифіковане, відповідає міжнародним вимогам якості, забезпечить споживачам комфорт, безпеку та надійність при користуванні газом.

В питаннях вибору обладнання вам завжди допоможе персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. В свою чергу АТ «Львівгаз» здійснить фахове встановлення та обслуговування приладів.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.