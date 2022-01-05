Ціна на газ у січні: скільки доведеться платити

У січні 2022 року одна з компаній уже опустила ціну газу

Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр

До кінця квітня 2022 року газ для побутових споживачів не подорожчає, будуть діяти поточні річні базові пропозиції постачальників газу, які можна змінювати лише в бік зниження. У січні 2022 року одна з компаній опустила ціну газу. Такі дані оприлюднені на сайті «ГазПравда», який займається моніторингом цін.

На січень 2022 року «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» знизила ціну. У попередні місяці вона давала найвищу ціну – 13,5 грн за куб. Тепер же за кубометр просить 9,98 грн.

Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна).

Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія «Енерджі Трейд Груп» (ETG.UA). Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

Решта компаній мають цінники від 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Тим часом, «Газпром» продовжує знижувати транзит газу через Україну

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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