Ціни на газ у Казахстані. Чому громадяни влаштували жорсткі протести

Вартість зрідженого газу в Казахстані – одна з найнижчих у світі

У Казахстані кілька днів поспіль тривають масові акції протестів після оголошення владою росту цін на газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. Такий супротив населення виник через те, що в Казахстані останні два десятиліття існують фіксовані ціни на паливо.

Спроба різко підняти ціни вдвічі і стали тим приводом, який вивів людей на вулиці. Раніше казахи платили по 50-60 тенге за літр бензину (близько 3.765 грн), після підняття цін їм би довелося платити до 120 тенге за літр пального (7,53 грн).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дослухався до побажань протестувальників і доручив запровадити на 180 днів державне регулювання цін на зріджений газ, бензин та дизель. У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмують резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.

Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого. В Алмати та в Мангістауській області запровадили надзвичайний стан.

Нагадаємо, після сьогоднішніх нічних заворушень у Казахстані МВС звітує про сотню постраждалих силовиків, понад 200 протестувальників затримано.

Як відомо, Алмати «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Напередодні почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу. Доступ до інтернету та мобільні мережі заблоковані.