Чому вибухнув Казахстан?

Початок нового року для Казахстану ознаменувався справжнім соціальним вибухом. Десятки тисяч людей по усій країні вийшли на вулиці із низкою вимог до влади. Іскрою для протестів стало підвищення цін на один з важливих товарів. Однак мітинги моментально набули політичного характеру…

Із 1 січня у Казахстані вдвічі зросла ціна за літр скрапленого газу – до 120 тенге (0,24 євро). Це близько 8 грн, для порівняння в Україні літр скрапленого газу коштує близько 19 грн. В останні 20 років Казахстан регулював ціни на паливо, фактично вони були фіксованими. Таким був неписаний суспільний договір влади з народом. А тому одномоментне здорожчання вдвічі спровокувало непередбачуваний ефект. Вже 2 січня люди вийшли на вулиці. Зародився протест у столиці Нур-Султані, відразу перекинувся на Алмати (колишня столиця) і почав розповзатися по країні. За даними ЗМІ, потужні акції відбуваються також в Актау, Жанаозені, Курику, Акшукуре, Атирау та інших населених пунктах.

За даними телеграм-каналу «Некста», це можуть бути машини поліції в Алмати

Попри те, що протести почалися з суто економічних причин, учасники акцій висувають також політичні гасла:

Єдиного лідера протестів у Казахстані наразі немає. І це, на думку багатьох експертів, перевага для влади, адже спонтанний і неорганізований рух приборкати легше. Проте поки що протести лише радикалізуються.

Ситуація динамічно змінюється. Станом на сердину дня 5 січня по всій країні, у великих містах, відбуваються сутички між правоохоронцями та протестувальниками. В Алмати протестувальникам вдалося прорвати кордони поліції, у відповідь на застосування світлошумових гранат та сльозогінного газу учасники акцій палили автівки правоохоронців. В Нур-Султані затримані кілька сотень людей, затримують протестувальників і в інших містах країни.

ВАТ «Казахтелеком» – найбільша телекомунікаційна компанія в Казахстані – відключила по всій країні інтернет. Про це свідчать дані платформ GlobalCheck та Netblocks.

Відучора президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан спершу в Алмати та Мангістауській області, а потім і в Алматинській області. Відповідні укази глава держави пояснив так: «З метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності і правопорядку, захисту прав і свободи громадян». Режим надзвичайного стану має діяти до 19 січня і він, зокрема, передбачає:

#Atyrau, which is on the Caspian sea in western #Kazakhstan, joins the protest against gas price hikes. 40% of the Kazakh oil produced in Atyrau. It is one of the richest regions in the country. pic.twitter.com/DThrnoQPLr