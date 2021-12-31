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    Економіка та фінанси

    Якою буде інфляція у 2022 році: озвучено прогноз

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    Протягом року що минає, глобальні інфляційні показники були високими - Якою буде інфляція у 2022 році: озвучено прогноз
    Протягом року що минає, глобальні інфляційні показники були високими
    фото з відкритих джерел

    Експерт назвав два чинники, які визначатимуть темпи інфляції упродовж наступного року

    Темпи інфляції у 2022 році значною мірою залежатимуть від розвитку ситуації на енергетичних ринках та подальшого перебігу пандемії. Про це у своєму блозі написав старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан.

    Економіст пояснив, що якщо світова енергетична криза буде швидко вирішена, а провідні економіки почнуть згортати свої монетарні та фіскальні стимули (це можливо у разі послаблення наслідків пандемії для економіки), то можна очікувати помітного уповільнення світової інфляції.

    «За таких умов інфляція в Україні, ймовірно, до кінця 2022 року наблизиться до цілі НБУ (становить 5%). Проте на сьогодні ситуація є невизначеною – як відносно пандемії, так і стосовно енергетичної кризи, а отже є ризики, що темпи інфляції поки суттєво падати не будуть», – наголосив Ігор Дейсан.

    Також експерт зазначив, що 2021-й став роком високої глобальної інфляції. Наприклад, для США рівень інфляції став максимальним майже за 40 років (6,8%).

    «В Україні споживча інфляція станом на листопад 2021 року становила 10,3% (зростання цін у річному вимірі). Вітчизняні виробники не є винятком – вони переносять на вартість своєї продукції значне подорожчання електроенергії й газу для підприємств, а також пального», – пояснив Дейсан.

    Експерт додав, показник продовольчої інфляції в Україні також є досить високим – 13,9% у річному вимірі. Через це продукти Україні впродовж року дорожчали значними темпами.

    Зокрема, цукор та яйця додали в ціні 39% та 26% відповідно, а соняшникова олія, хоча і дешевшала потроху, починаючи з середини року, за річним показником подорожчала 47,3%.

    Теги: інфляція США економіка продукти криза Україна
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    Якою буде інфляція у 2022 році: озвучено прогноз