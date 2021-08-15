Споживча довіра в США впала до мінімуму з грудня 2011

Американці очікують, що в наступні кілька місяців ситуація погіршиться в усіх секторах економіки

Погіршення настрою відзначено у людей різного віку, рівня доходів і освіти у всіх регіонах США

Індекс споживчої довіри в США в серпні впав до мінімального з грудня 2011 року 70,2 пункту, порівняно з 81,2 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому очікували збереження індексу на позначці в 81,2 пункту, повідомляє Trading Economics, з посиланням на попередні дані Мічиганського університету.

Погіршення настрою відзначено у людей різного віку, рівня доходів і освіти у всіх регіонах США. Американці очікують, що в наступні кілька місяців ситуація погіршиться в усіх секторах економіки через появу нового Дельта-варіанту Covid-19. Однак різке падіння індексу споживчої довіри також показує емоційний відгук, викликаний зруйнованими надіями на швидке завершення пандемії, відзначають в Мічиганському університеті.



Індикатор ставлення американських споживачів до поточної фінансової ситуації в серпні опустився до 77,9 пункту з 84,5 пункту місяцем раніше. Індекс споживчих очікувань на найближчі півроку впав до 65,2 пункту з 79 пунктів в липні.

Інфляційні очікування на середньострокову перспективу (найближчий рік) в серпні знизилися до 4,6% з 4,7% в липні, на довгострокову перспективу (5 років) – зросли до 3% з 2,8%.

Остаточне значення індексу буде опубліковано 27 серпня.

Як повідомлялося, в Україні більш ніж за пів року зросли тарифи – на 9,7%, а харчові продукти і безалкогольні напої подорожчали на 8,6%. У липні в Україні споживча інфляція підскочила до 10,2%.

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