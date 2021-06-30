У Нацбанку прогнозують подальше підвищення облікової ставки

Троє членів комітету з монетарної політики Нацбанку висловилися за підвищення облікової ставки до 8%

Учасники дискусії відзначили, що інфляція у травні 2021 року прискорилася вище за прогноз Національного банку.

П'ять з десяти членів комітету з монетарної політики Нацбанку вважають, що в цьому році доведеться підвищувати облікову ставку. Про це йшлося під час засідання комітету щодо рівня облікової ставки, повідомляє пресслужба НБУ.

Учасники дискусії відзначили, що інфляція у травні 2021 року прискорилася вище за прогноз Національного банку. Зростання індексу споживчих цін становило 9,5% р/р, а базового ІСЦ – 6,9% р/р. На динаміку вартості споживчого набору суттєво вплинуло подорожчання окремих високоволатильних компонентів, зокрема природного газу, соняшникової олії та продуктів її переробки, під впливом переважно короткострокових факторів.

«На думку п'ятьох учасників дискусії, Національному банку доведеться в подальшому підвищувати облікову ставку в цьому році, щоб забезпечити повернення інфляції до цілі 5% в 2022 році. Однак інша половина учасників не виключає, що попередні підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів можуть виявитися достатніми для ослаблення інфляційного тиску», – йдеться в повідомленні.

Рішення про збереження облікової ставки на рівні 7,5% річних було ухвалене правлінням Національного банку України на засіданні з питань монетарної політики 17 червня 2021 року. Семеро членів КМП тоді висловилися за збереження облікової ставки на рівні 7,5%, а троє – за її підвищення до 8%.

17 червня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних.

Як відзначили експерти, у НБУ були всі підстави підвищити облікову ставку цього разу. І деякі аналітики вважали, що так і станеться.

Наступне рішення з облікової ставки ухвалюватиметься з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, що буде опубліковано у липні 2021 року.

Нагадаємо, в Україні знижується ціна на білокачанну капусту нового врожаю. Тенденцію зниження цін на дану продукцію учасники ринку пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції ранньої капусти з місцевих господарств. У той же час, темпи її реалізації залишаються досить стриманими.

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