З 1 липня будуть оподатковуватися посилки з-за кордону вартістю понад 100 євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще є час на купівлю в закордонних інтернет-магазинах товару до 150 євро без сплати податку

З 1 липня зміниться мінімальна вартість посилки, з якої будуть збирати податок на додану вартість. Якщо зараз ПДВ збирається з товарів в посилках сумарною вартістю до 150 євро, то з другого півріччя ця планка знизиться до 100 євро.

Це передбачено в змінах до Податкового кодексу, прийнятих в кінці 2018 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року набрав чинності податок на додану вартість на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях на суму понад 100 євро для одного одержувача-фізособи. З 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року діє перехідний період з лімітом в 150 євро, а з 1 липня 2019 року запрацює новий - 100 євро на одну фізособу.

Влада тоді поясняла, що це було вжито для боротьби зі схемами сірого і чорного імпорту.

Оператори поштового зв'язку та експрес-перевізники визнаються податковими агентами. Тобто вони будуть займатися нарахуванням і сплатою зобов'язань з ПДВ для таких посилок.

На торгівлю з китайськими інтернет-магазинами припадає близько 30%, на ЄС і США - 70% товарів.