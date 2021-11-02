  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    З початку року «Дніпрогаз» повірив 11 тисяч лічильників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Дніпрогаз&raquo;&nbsp;&ndash; газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району - З початку року «Дніпрогаз» повірив 11 тисяч лічильників
    «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району

    На роботу лічильника можуть впливати тривалий термін та неналежні умови експлуатації

    Спільно з представниками ДП «Дніпростандартметрологія» спеціалісти АТ «Дніпрогаз» за 10 місяців 2021 року провели повірку 11 тисяч побутових лічильників газу. Близько 28 % приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

    За результатами роботи у 2021 році понад 3 тис лічильників, а це майже 28% від загальної кількості повірених приладів, були визнані непридатними до подальшого використання. Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

    «В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Споживачам не треба хвилюватися про те, як і коли повіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології «Дніпрогазу». У разі настання дати повірки споживачів заздалегідь попереджають і узгоджують дату та час зняття лічильників, – коментує головний метролог компанії Олег Петрик.

    На роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання в його роботу. Так, з початку року фахівці «Дніпрогазу» зафіксували близько 400 фактів втручання в роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

    Нагадаємо, що згідно Кодексу газорозподільних систем споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники повинні будуть оплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться також сплатити всі послуги з відключення/ відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.

    АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.
    Щорічно АТ «Дніпрогаз» доставляє для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, складає близько 5,5 тис км.
    Теги: газ РГК послуги лічильник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З початку року «Дніпрогаз» повірив 11 тисяч лічильників