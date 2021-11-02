З початку року «Дніпрогаз» повірив 11 тисяч лічильників

«Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району

На роботу лічильника можуть впливати тривалий термін та неналежні умови експлуатації

Спільно з представниками ДП «Дніпростандартметрологія» спеціалісти АТ «Дніпрогаз» за 10 місяців 2021 року провели повірку 11 тисяч побутових лічильників газу. Близько 28 % приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

За результатами роботи у 2021 році понад 3 тис лічильників, а це майже 28% від загальної кількості повірених приладів, були визнані непридатними до подальшого використання. Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

«В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Споживачам не треба хвилюватися про те, як і коли повіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології «Дніпрогазу». У разі настання дати повірки споживачів заздалегідь попереджають і узгоджують дату та час зняття лічильників, – коментує головний метролог компанії Олег Петрик.

На роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання в його роботу. Так, з початку року фахівці «Дніпрогазу» зафіксували близько 400 фактів втручання в роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

Нагадаємо, що згідно Кодексу газорозподільних систем споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники повинні будуть оплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться також сплатити всі послуги з відключення/ відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.