Молдовський канал осоромився: шантаж Росії кращий за газову допомогу України

У студії скандального телеканалу ТV-8 обговорили умови продовження договору з російським монополістом «Газпромом» на постачання газу. Водночас гість, якого запросили висловити свою думку з приводу досягнутих домовленостей з Росією та енергетичного шантажу Молдови, режисованого Москвою, Йон Ефрос зазначив, що співпраця з Україною могла б бути для Молдови ще небезпечнішою. Ведуча телеканалу Маріанна Раца підсумувала, що «це був би капкан».

Попри те, що ведуча зазначила, що інформація не відповідає дійсності, Ефрос звинуватив Україну в тому, що вона тисне на молдовську сторону.

«Навіть якщо це було б правдою, невідомо, чим для нас обійшлося таке втручання української сторони, тому що ми не знаємо, які умови поставила б українська сторона. Не забуваємо, що вже 10 років, як ми ведемо перемовини про Дністровську гідроелектростанцію, з якою у нас кардинально різні погляди. І ще ніколи б не було для українців такої вигідної ситуації, в якій би вони могли сказати: «хлопці, ми вам допоможемо, але будьте більш зговірливими», – сказав спікер.

Ведуча Маріанна Раца зазначила, що це міг би бути капкан. «Абсолютно, тому що на відміну від газу та електроенергія, дякуючи Богу, замінна, вода – ні…Тому, я боюся, що наслідки могли б бути набагато драматичнішими», – сказав Ефрос.

Як повідомляв «Главком», Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення надати цю допомогу безоплатно.

Крім того, окрім України, в умовах кризи надали Молдові підтримку Румунія, країни ЄС, а з Польщею та Нідерландами були підписані контракти на постачання газу у термінові строки. На початку тижня перший тендер виграла польська PGNiG, потім – голландська VIrol, а також спільна пропозиція двох компаній – міжнародної компанії DXT Commodities та польської PGNiG.

Віцепрем’єр-міністр РМ з питань інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину розповів про умови домовленостей із «Газпромом». Загалом Молдова продовжила контракт 2016 року на п'ять років, при цьому у листопаді під час засідання молдово-російської комісії буде підписаний міжурядовий договір між Молдовою та Росією, а реформування енергетичного ринку Молдови буде відкладено щонайменше до 2022 року.

Зазначимо, що Україна та Молдова вже багато років не можуть погодити питання Дністровського гідровузла, що включає Дністровську ГЕС-1 і ГЕС-2, а також Дністровську ГАЕС. Межа між Україною та Молдовою на цій ділянці з часів СРСР проходить по фарватеру річки Дністер. На молдовській території площею 17,35 гектарів розташована частина греблі Дністровської ГЕС-2, тому між двома країнами триває суперечка щодо демаркації ділянки кордону.