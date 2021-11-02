У «Дії» з'явився дитячий Covid-сертифікат

Діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою ID-картки або біометричного паспорта

Перш ніж генерувати дитячі сертифікати, необхідно оновити «Дію» до останньої версії

Діти від 12 років, які отримали принаймні одну вакцину від коронавірусу, можуть отримати цифровий Covid-сертифікат. Для цього одному з батьків необхідно додати в «Дію» свідоцтво про народження дитини. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

За його словами, перш ніж генерувати дитячі сертифікати, необхідно оновити «Дію» до останньої версії: для iOS – це 3.0.18, Android – 3.0.14.

Щоб отримати дитячий Сovid-сертифікат, потрібно виконати наступні дії:

Авторизуватися в «Дії»;

Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;

У меню «Послуги» вибрати «Covid-сертифікати»;

Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.

Міністр зазначив, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою ID-картки або біометричного паспорта.

Також у «Дії» тепер можна отримати Covid-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

До слова, 1 листопада комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів.

Раніше повідомлялося, що Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них.

Також стало відомо, що Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі.