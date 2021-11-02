Учасник бойових дій отримав вирок за те, що сокирою порубав автомобіль газовиків

Обвинувачений повністю визнав вину та додав, що в такий спосіб відреагував на відключення будинків від газопостачання

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області призначив чотири роки позбавлення волі, які замінив на три роки іспитового терміну учаснику бойових дій за хуліганство та пошкодження майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 жовтня.

За матеріалами справи, 17 жовтня 2018 року близько 13 години обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшов на вулицю та сокирою наніс 17 ударів по автомобілю Volkswagen Transporter, що належав компанії «Хмельницькгаз». Внаслідок цього було пошкоджено лобове скло, бокові вікна, капот, дві фари, передні ліві двері та заднє ліве крило машини.

Далі чоловік дістав пластикову пляшку із сумішшю нафтопродуктів, яку вилив на заднє та переднє сидіння службового автомобіля газовиків і підпалив. Однак злочин не вдалося довести до кінця, оскільки водій автомобіля за допомогою кашкету погасив полум`я у салоні.

Таким чином, обвинувачений завдав «Хмельницькгазу» 153,5 тис. грн збитків.

У суді учасник бойових дій вину визнав повністю та щиро розкаявся. Він розповів, що того дня працівники ПАТ «Хмельницькгаз» відключали будинок на вул. Софійській, 19 у Старокостянтинові від газопостачання через декількох неплатників. Після чого обвинуваченому поскаржилися люди, оскільки він є громадський активістом. Пояснив, що через свій запальний характер, не стримався та сокирою порубав службовий автомобіль газовиків. Коли ж хотів підплатили машину, водій цього автомобіля намагався завадити, але обвинувачений на нього замахнувся сокирою, щоб відігнати.

Допитаний у суді водій автомобіля газовиків зазначив, що у день конфлікту він з іншими співробітниками прибули до одного з будинків, щоб відключити квартиру від газопостачання. Коли все виконали і мали рушати, дорогу автомобілю перегородив обвинувачений із сокирою. Він почав наносити удари і крикнув до водія: «Вилазь, бо зарубаю».

Слюсар «Хмельницькгазу» також підтвердив у суді: обвинувачений бив сокирою по лобовому склу автомобіля з криком: «Хочете безпрєдєл, то буде вам».

Суд оцінив усі докази і дійшов висновків, що звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, буде справедливим, необхідним і достатнім для його виправлення та запобігання вчинення нових злочинів.

Крім цього, суд стягнув із обвинуваченого 85,4 тис. грн завданих матеріальних збитків.

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