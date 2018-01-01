З початку року до реєстру НАЗК вже подано понад 15 тисяч декларації

Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року

До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15 тис. 403 щорічні декларації за 2017 рік. Відповідні дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 16:00 середи. В НАЗК додали, що черговий етап подання декларацій триватиме