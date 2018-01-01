З початку року до реєстру НАЗК вже подано понад 15 тисяч декларації
- Вчора, 23:09
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Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року
До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15 тис. 403 щорічні декларації за 2017 рік.
Відповідні дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 16:00 середи.
В НАЗК додали, що черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання електронних декларацій.
Раніше повідомлялося, що суд відмовився розсекретити електронні декларації військових прокурорів.
Упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.