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    З початку року до реєстру НАЗК вже подано понад 15 тисяч декларації

    Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року
    До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15 тис. 403 щорічні декларації за 2017 рік. Відповідні дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 16:00 середи. В НАЗК додали, що черговий етап подання декларацій триватиме
    • Вчора, 23:09
    • Розсилка
    Реєстр е-декларацій
    Реєстр е-декларацій

    Черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року

    До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15 тис. 403 щорічні декларації за 2017 рік.

    Відповідні дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 16:00 середи.

    В НАЗК додали, що черговий етап подання декларацій триватиме до 1 квітня цього року.

    Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання електронних декларацій

    Раніше повідомлялося, що суд відмовився розсекретити електронні декларації військових прокурорів.

    Упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.

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