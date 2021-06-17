З початку року фахівці «Хмельницькгазу» виявили 44 крадіжки блакитного палива

«Завдяки найсучаснішому обладнанню, вдається безпомилково виявляти місця незаконного використання газу»

За 5 місяців року АТ «Хмельницькгаз» спільно з державним підприємством «Хмельницькстандартметрологія» провели безкоштовну повірку близько 13 тис. побутових лічильників. В результаті обстеження виявлено 32 втручання.

Крім того, фахівцями зафіксовано 3 незаконних врізки в газопроводи та 9 випадків самовільного відновлення газопостачання. Всього за позаобліково використаний енергоносій недобросовісні клієнти мають сплатити 819 тис. грн. донарахованих збитків.

Незважаючи на величезний ризик та небезпечні наслідки для життя та цілісності майна, окремі споживачі продовжують вдаватися до крадіжок газу. Однак, відповідно до Кодексу ГРМ, таким порушникам припиняється газопостачання. Крім того, вони зобов’язані сплатити газорозподільній компанії донараховані штрафні санкції. В середньому, розмір донарахувань складає близько 15 тис. грн.

«Завдяки придбаному нами найсучаснішому спеціальному обладнанню, вдається безпомилково виявляти місця незаконного використання газу, – розповідає технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. – За допомогою відеоінспекційних камер та трасошукачів, ми дистанційно та оперативно виявляємо крадіжки газу, навіть на значній відстані від помешкання».

Найбільше крадіжок природного газу виявляється і при візуальній перевірці цілісності пломб та лічильного механізму. Тож при виявлених пошкодженнях, прилади обліку відправляються на державну експертизу для підтвердження або спростування фактів втручання з метою зменшення показань.

Однак, наразі кількість крадіжок відчутно зменшилася порівняно з минулими роками завдяки використанню газовиками високоточного обладнання та систематичному контролю. Наразі 15 справ передані АТ «Хмельницькгаз» на розгляд судових органів.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м.Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.