Тариф на газ у липні може зменшитись: як і коли відбудеться перерахунок

Українцям в липні можуть переглянути ціну за газ

Місячні тарифи на газ в Україні перерахують з 1 липня. З урахуванням зниження ціни на європейському хабі вартість кубометра може знизитися на 1 грн.

Зараз мінімальна ціна на блакитне паливо становить майже 8 грн і досягає 13,5 грн. На біржі газ коштує близько 7 грн.

Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко пояснює в коментарі «Обозревателю»: «Зараз я не бачу підстав, щоб значно знижувалися ціни. Так, буде нижчий тариф, але зроблять його тимчасово, може на місяць. Наскільки я знаю, в Міненерго розглядають кілька варіантів».

Варто відзначити, що українці ще з минулого року самостійно вибирають, у кого купувати блакитне паливо. Ціни відрізняються залежно від постачальника і тарифного плану (місячний, річний).

До речі, тоді як для українців місячний тариф на газ може знизитися, для постачальників тепла тариф буде зростати.

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