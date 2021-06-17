«Запоріжгаз» провів контрольну фіксацію показань лічильників у 30 тисяч клієнтів

Усі контролери АТ «Запоріжгаз» перед початком робочого дня проходять температурний скринінг та огляд медпрацівника

АТ «Запоріжгаз» проводить контрольну звірку показань вузлів обліку газу, використовуючи мобільний додаток «104.ua Контролери». Підприємство розпочало інвентаризацію показників лічильників у побутових споживачів місяць тому. Станом на 1 червня, контролери опрацювали показання вузлів обліку газу у 30 тис клієнтів.

Інвентаризація показань лічильників проводяться для того, щоб привести у відповідність фактичні показники обліку газу відповідно до нарахувань. Неточності могли виникнути через невчасно передані дані споживачами. Контрольна фотофіксація дає змогу уникнути будь-яких розбіжностей, дані в онлайн режимі оновлюються в особовому рахунку клієнта.

«Додаток «104.ua Контролери» дозволяє спростити процес контрольної звірки та уникнути будь-яких неточностей. У додатку контролер фіксує не тільки показники приладу обліку, а й його технічний стан. Дані автоматично передаються у систему. Звірка займає всього декілька хвилин», – пояснює начальник відділу інспектування АТ «Запоріжгаз» Вікторія Маковська.

Усі контролери перед початком робочого дня проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника. Компанія забезпечила співробітників необхідними засобами індивідуального захисту, тому візит контролера АТ «Запоріжгаз» є абсолютно безпечним для споживача.

Впровадження додатку «104.ua Контролери» підвищило якість клієнтського обслуговування та осучаснило стандарти роботи газовиків.

АТ «Запоріжгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.