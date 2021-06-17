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    Сьогодні о 14:00 відбудеться водневий вебінар на тему «Вогненні випробування. Метрологія»

    нова енергія
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    Генеральний директор компанії &laquo;Нафтогазбудінформатика&raquo; Леонід Уніговський &nbsp; - Сьогодні о 14:00 відбудеться водневий вебінар на тему «Вогненні випробування. Метрологія»

    Генеральний директор компанії «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський

     

    Фото: hubs.ua

    Ініціатор проекту водневих вебінарів – Регіональна газова компанія

    Сьогодні, 17 червня, відбудеться черговий вебінар з серії «Проведення експериментальних досліджень по визначенню можливостей транспортування сумішей природного газу та водню системою розподільних газопроводів». Тема сьогоднішнього заходу – «Вогненні випробування. Метрологія», – повідомляє Регіональна газова компанія.

    Нагадаємо, що серія вебінарів, ініціатором яких є РГК, стартувала 13 травня. У заходах беруть участь провідні вчені та експерти з Інституту газу НАН України, Інституту електрозварювання ім. Патона НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту фізики і механіки ім. Г. Карпенка НАН України, Національного університету «Львівська політехніка», а також оператори газорозподільних мереж і представники іноземних компаній.

    Вебінари проводять енергетичний експерт, глава компанії «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський і директор зі стратегії розвитку РГК Станіслав Казда.

    У сьогоднішньому вебінарі, який розпочнеться о 14:00 і триватиме до 1,5 годин, доповідачами виступлять доктор технічних наук з Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Карпаш і доктор технічних наук з Інституту газу НАН України Костянтин П'яних.

    Участь в захід безкоштовна, реєстрація здійснюється через електронну пошту [email protected]

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    Теги: Україна РГК реєстрація водень
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    Сьогодні о 14:00 відбудеться водневий вебінар на тему «Вогненні випробування. Метрологія»