Сьогодні о 14:00 відбудеться водневий вебінар на тему «Вогненні випробування. Метрологія»

Ініціатор проекту водневих вебінарів – Регіональна газова компанія

Сьогодні, 17 червня, відбудеться черговий вебінар з серії «Проведення експериментальних досліджень по визначенню можливостей транспортування сумішей природного газу та водню системою розподільних газопроводів». Тема сьогоднішнього заходу – «Вогненні випробування. Метрологія», – повідомляє Регіональна газова компанія.

Нагадаємо, що серія вебінарів, ініціатором яких є РГК, стартувала 13 травня. У заходах беруть участь провідні вчені та експерти з Інституту газу НАН України, Інституту електрозварювання ім. Патона НАН України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту фізики і механіки ім. Г. Карпенка НАН України, Національного університету «Львівська політехніка», а також оператори газорозподільних мереж і представники іноземних компаній.

Вебінари проводять енергетичний експерт, глава компанії «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський і директор зі стратегії розвитку РГК Станіслав Казда.

У сьогоднішньому вебінарі, який розпочнеться о 14:00 і триватиме до 1,5 годин, доповідачами виступлять доктор технічних наук з Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Карпаш і доктор технічних наук з Інституту газу НАН України Костянтин П'яних.

Участь в захід безкоштовна, реєстрація здійснюється через електронну пошту [email protected]