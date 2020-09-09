З початку року «Хмельницькгаз» замінив 21 км газопроводів



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«Хмельницькгаз» посилено готується до опалювального періоду та цілодобово забезпечує стабільну доставку газу споживачам»

Фахівці АТ «Хмельницькгаз» посилено готуються до опалювального періоду 2020-2021 рр. та пікового навантаження на газорозподільну систему області. Наразі замінено понад 21 км сталевих підземних газогонів на поліетиленові, а також встановлено 70 відключаючих пристроїв та 24 сучасних шафових газорегуляторних пункти. Це забезпечить стабільну доставку природного газу до понад 400 тис сімей та близько 3 тис. підприємств та установ Хмельниччини.

Особливу увагу приділено модернізації зношеної газорозподільної системи у Дунаєвецькому, Кам’янець-Подільському, Городоцькому районах та місті Хмельницькому, де замінені відключаючі пристрої на модернізовані для можливості проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу. Водночас, капітально відремонтовані та встановлені потужні 24 станції катодного захисту, а також здійснено заміну зношених ШРП на сучасні шафові газорегуляторні пункти виробництва Львівського заводу RGC Production, які надійно регулюють та підтримують стабільний тиск природного газу в розподільних мережах.

«Хмельницькгаз» посилено готується до опалювального періоду та цілодобово забезпечує стабільну доставку газу споживачам, - інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич. – Однак, фінансування робіт з безпеки газорозподільної системи залишається на значно нижчому рівні за необхідний, враховуючи ще й зношеність мереж на 38%. Також борг споживачів у понад 20 млн. грн. не дає можливості повноцінно проводити усі роботи, оскільки плата за доставку – головне джерело фінансування робіт, а також і виконання Інвестиційної програми підприємства».

Наразі, саме нинішні сприятливі погодні умови – найпродуктивніший період для проведення газовиками усіх технічних робіт, аби встигнути стовідсотково підготувати близько 18 тис. км газових мереж області до безперебійної роботи та навантаження в опалювальний сезон.

В свою чергу, АТ «Хмельницькгаз» подбав про безпеку споживачів та віддавна запровадив близько десятка сучасних доступних та безпечних онлайн-сервісів для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів.

Тож сплатити за обраним клієнтом платіжним сервісом та найменшою комісією можна через:

Нагадаємо, що навіть у діючий період карантинних обмежень, АТ «Хмельницькгаз», як підприємство критичної інфраструктури, ні на мить не припиняє доставляти природний газ понад 400 тис. подолян. Відтак, аби гарантувати подальший безперебійний та безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця або за фінансової можливості.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.