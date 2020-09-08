Річний, місячний або квартальний. «Нафтогаз» представив нові тарифи для бізнесу та населення



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Для побутових споживачів доступні два тарифи — «Місячний» і «Річний»

Група «Нафтогаз» представила нові тарифні плани для бізнесу та населення, розроблені з урахуванням профілю споживання клієнта.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Так, зокрема, тариф «Річний» найкраще підходить для газопостачальних компаній (газзбути): врахування середнього профілю за п’ять років, прив’язка до щоденних котирування газового хабу NCG, різні умови оплати (передоплата, постоплата, подекадна оплата).

Із вересня 2020 року тариф «Квартальний» буде доступний на четвертий квартал 2020 року і на перший квартал 2021 року лотами до 150 тис. куб. м у рамках торгів на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Ціна газу фіксується в момент заключення угоди на біржі та буде незмінною весь квартал, а газ буде постачатись рівними частинами протягом кварталу.

Тариф «Місячний» доступний у вигляді лоту до 50 тис. куб. м на УЕБ, з фіксованою ціною протягом місяця. Замовити газ у рамках тарифу «Місячний» можна з поставкою у поточному місяці, на місяць вперед і на два місяці вперед.

Крім того, для побутових споживачів доступні два тарифи — «Місячний» і «Річний», зазначають у компанії.

За умовами «Місячного» тарифу, ціна газу змінюється щомісяця, залежно від коливань ціни на ринку. Оплата за спожитий газ відбувається наступного місяця після поставки.

За умовами «Річного тарифу», ціна та розрахунковий обсяг споживання газу фіксується під час заключення договору. Споживач щомісяця сплачує фіксовану суму за газ протягом року, а у випадку, якщо використає менше запланованого обсягу газу, в кінці року зекономлена сума повернеться на його рахунок.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» пропонує провести залік боргів на газовому ринку за рахунок бюджету.