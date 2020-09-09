Зміна постачальника газу: в Мінсоцполітики пояснили, як не втратити субсидію



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В Мінсоцполітики пояснили, як не втратити субсидію

З 1 серпня в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів

Українці можуть змінити постачальника газу, якщо поточний їх не влаштовує, але про це потрібно повідомити в органи соцзахисту. Інакше загубиться нарахована субсидія.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зміни пов'язані з тим, що з 1 вересня в Україні запрацював ринок природного газу. Цей проєкт передбачає, що українці зможуть самостійно вибирати, у якій компанії і за якими цінами купувати блакитне паливо.

При цьому не можна забувати про те, що органи соціального захисту щомісяця отримують від постачальників газу актуальну інформацію про тарифи, на основі якої формуються субсидії для одержувачів.

«Відомості виходять на підставі отриманої від пільговиків і одержувачів житлових субсидій інформації про набір одержуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – постачальників цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку). Своєчасне надання інформації про зміну виконавців ЖКП забезпечить актуальний і правильний розрахунок розміру субсидій і пільг», – йдеться в повідомленні.

Тільки після інформування органів соцзахисту держдопомогу буде нараховано правильно, наголошують в Мінсоцполітики.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.