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    На підприємстві в Києві стався вибух: є жертви

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    Під час зварювальних робіт вибухнув газовий балон - На підприємстві в Києві стався вибух: є жертви
    Під час зварювальних робіт вибухнув газовий балон
    Фото ілюстративне

    На території приватного товариства вибухнув газовий балон

    Сьогодні, 9 вересня, вранці стався вибух на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.

    Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах столиці.

    На підприємстві вибухнув газовий балон під час зварювальний робіт.

    В результаті вибуху одна людина загинула, ще одна особа отримала травми та буде госпіталізована.

    Як відомо, компанія «Будіндустрія-3» займається виробництвом різних будівельних матеріалів.

    Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

    Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована.

    Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.


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