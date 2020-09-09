На підприємстві в Києві стався вибух: є жертви
На території приватного товариства вибухнув газовий балон
Сьогодні, 9 вересня, вранці стався вибух на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.
Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах столиці.
На підприємстві вибухнув газовий балон під час зварювальний робіт.
В результаті вибуху одна людина загинула, ще одна особа отримала травми та буде госпіталізована.
Як відомо, компанія «Будіндустрія-3» займається виробництвом різних будівельних матеріалів.
Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.
Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована.
Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.