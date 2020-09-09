На підприємстві в Києві стався вибух: є жертви



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Під час зварювальних робіт вибухнув газовий балон Фото ілюстративне

На території приватного товариства вибухнув газовий балон

Сьогодні, 9 вересня, вранці стався вибух на території приватного акціонерного товариства «Будіндустрія-3», що на вул. Віскозній, 3 в Києві.

Про це «Главкому» повідомили джерела в екстрених службах столиці.

На підприємстві вибухнув газовий балон під час зварювальний робіт.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще одна особа отримала травми та буде госпіталізована.

Як відомо, компанія «Будіндустрія-3» займається виробництвом різних будівельних матеріалів.

Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована.

Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.



