З початку року контролери «Чернігівгазу» зняли майже 250 тис. показань лічильників новини компаній



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Газова компанія закликає клієнтів завжди допускати газовиків для огляду приладів обліку і звірки показань

Впродовж 2019 року контролерами «Чернігівгазу» було зафіксовано 248,5 тис. показань побутових лічильників. В середньому одному контролеру потрібно щомісяця обійти близько 3 тис. домогосподарств. В масштабах області це складає 238 тис. споживачів, або 70% від загальної кількості газифікованих домоволодінь з лічильниками.

Фіксацію контрольних показань лічильників проводять фахівці відділу інспектування АТ «Чернігівгаз» з відповідною періодичністю, згідно з розробленими графіками обходів. Ця робота необхідна для уникнення розбіжностей в розрахунках за спожитий газ та контролювання справності та коректної роботи приладів обліку.

Згідно з законодавством у сфері газопостачання, контрольна перевірка проводиться не рідше аніж раз на півроку. В той же час, незалежно прийде контролер чи ні, газовий кодекс зобов`язує споживачів самостійно контролювати розхід газу. Щомісяця, станом на 1 число місяця, наступного за розрахунковим, господар має зафіксувати показання лічильника і з 1 по 5 число передати дані газовій компанії в будь-який доступний спосіб. Крім того, до функцій контролерів входить складання актів про порушення різного характеру.

«Найчастішими порушеннями, з якими мають справу контролери, є факти втручання в роботу лічильника, що неминуче призводить до нарахування споживачу штрафних санкцій. Якщо господар систематично перешкоджає контролеру в огляді лічильника, це також є зловживанням і підставою для складання акту про недопуск і переводу на граничні норми споживання. Далі, для з`ясування причин такої поведінки споживача, передаємо інформацію у відділ безпеки. Як правило, за цими адресами до цього вже виявлялися втручання в лічильники, махінації з показаннями або порушення правил безпеки», - констатує технічний директор «Чернігівгазу» Ігор Швець.

На сьогоднішній день «Чернігівгаз» активізував роботу з виявлення споживачів, які чинять спротив встановленню лічильників за кошти газорозподільної компанії. Це також є порушенням Кодексу ГРМ, що вимагає переведення таких домоволодінь на граничні норми споживання в залежності від типу встановлених газових приладів. На виконання норм Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», до 2021 року всі побутові споживачі мають бути переведені з нормованого споживання на споживання за лічильниками - індивідуальними чи загальнобудинковими.

Представники газової компанії закликають клієнтів завжди допускати газовиків до огляду приладів обліку і звірки контрольних показань. Передусім, це важливо для самих споживачів. Особливо при частих змінах ціни на газ, які відбуваються зараз. У випадку помилково переданих даних, або взагалі за їх відсутності, записані контролером або зафіксовані на фото показники лічильника, стають підставою для проведення перерахунку обсягів спожитого газу. В подальшому це допомагає уникнути розбіжностей в розрахунках і непорозумінь.