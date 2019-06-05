Три енергетичні кризи, не рахуючи Коломойського

Олександр Трохимець Президент Асоціації енергетики України

Олександр Трохимець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кризи, які вже чекають Україну за декілька тижнів

Представник олігарха Ігоря Коломойського (закреслено) Президента Володимир Зеленський Андрій Герус у властивій собі манері «у всьому винен ДТЕК і лічно товаріщ Ахметов» висловився про кризи в енергетиці, які неодмінно чекають Україну і українців вже за декілька тижнів та місяців.

Перша криза, на думку Андрія Михайловича, нас чекає на паливному ринку вже зараз. Ворожа Російська Федерація, яка, якщо вірити представнику Президента, не була такою ворожою до попереднього Президента Порошенка, обмежила поставки нафтопродуктів на 40%. Такий недружній крок може призвести до зриву збору урожаю в аграріїв, різкого зростання цін на товари та інші аполакіптичні наслідки.

Як запобігти кризі на паливному ринку або вирішити її, пан Герус у своєму блозі розказати забув. Цікавим є факт, що дане питання йому задавали ще тоді, коли ще кандидат в Президенти Володимир Зеленський представляв свою майбутню команду в ефірі телеканалу «1+1». Тоді Андрій Михайлович щось невпевнено розказував про диверсифікацію поставок палива з Польщі та Прибалтики. Але, видно, план «диверсифікація» провалився. Тому доводиться включати план Б - «все пропало».

Не здивуюсь, якщо завтра виявиться, що всі нафтопродукти нам терміново треба купляти за завищеними цінами в нафтових компаніях Ігоря Коломойського, який дивним чином володіє Кременчуцьким НПЗ та мережею заправних станцій.

Другу кризу, яку нам пророкує вельмишановний представник Президента - це введення ринку електричної енергії з 1 липня цього року.

Цікаво, що закон був прийнятий ще 2 роки тому, протягом яких пан Герус активно відстоював лібералізацію ринку електроенергії, яка і ненависний йому «Ротердам+» зробить неможливим і монополію Ахметова переможе. А як тільки з опозиції став владою і, певно, отримав нові вказівки - відразу став найпалкішим противником своїх же ідей.

Така політична шизофренія пояснюється просто - ринкові ціни на електроенергію для феросплавних заводів Ігоря Коломойського обійдуться останньому в десятки мільярдів щороку. Звичайно, це криза. Але криза не споживачів, якими намагається прикритися представник Президента. Побутові та інші споживачі не постраждають.

А от один конкретний споживач дуже не хоче ринкових правил. Дешевше інформаційно розкачати необхідність відтермінування ринку. Навіть ціною безпеки атомних електростанцій, екології, надійності розподільчих та магістральних мереж. Адже криза в енергетиці - це як кінець світу. Він десь там. А втрата прибутків вже десь тут.

Є за що боротися!

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